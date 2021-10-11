DÜNYADA üretimi yapılan 90 maden türünün 80'ini topraklarında bulunduran ve 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taşa ev sahipliği Türkiye, maden sektöründe ihracat rekoru kırmaya devam ediyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ekonomiye dolaylı yoldan 40 milyar dolarlık katkı yapan madencilik sektörü sadece eylül ayında 584,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39,1 oldu.

Zengin rezervler ile sanayiye doğrudan katkı sağlayan maden sektörü 2021 yılının ilk 9 ayında ise 4,38 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı artış oranı ise yüzde 47,96 olarak gerçekleşti.

Metalik cevher ihracatı ilk sırada

Yılın ilk 9 ayında metalik cevherler ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76'lık artış yakalarken 1,63 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ihraç edilen madenler sıralamasında ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 24,6'lık artışla 941 milyon dolar getiren işlenmiş doğal taşlar yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 32,1'lik ihracat artışı ile 794,2 milyon dolar sağlayan endüstriyel mineraller yer aldı. Bu madenleri yüzde 35,8'lik ihracat artışıyla 622,4 milyon dolar getiren blok doğal taşlar ve yüzde 121,7'lik ihracat artışıyla 217,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen ferro alyajlar takip etti.

En çok maden yine Çin'e gitti

İhracatta Çin pazarı liderliğini korudu. Çin'e yapılan ihracat geçen yılın ilk 9 ayında 890 milyon dolarken bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 artışla 1 milyar 292 milyon doları aştı. Türkiye'nin ihracatında Çin'i ABD takip etti. ABD'ye ihracat bu yıl yüzde 54,4 artarak 419 milyon dolar seviyesine yükseldi. Üçüncü sırada İspanya yer alırken bu ülke pazarına yapılan ihracat ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 38,42 artarak 210 milyon doların üzerine çıktı.