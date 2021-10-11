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Burdur Gölü'nün suyu iskeleden 2 metre uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Burdur Gölü'nün suyu iskeleden 2 metre uzaklaştı

TÜRKİYE'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi 50 yılda 17,7 metre düştü. Kıyısında çatlamış toprak örtüsü oluşan göldeki halk plajında 5 yıl önce su yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğinde iskele bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.

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Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi olan Burdur Gölü'nün su seviyesi 50 yılda 17,7 metre düştü. Gölde su seviye ölçümü 1959 yılının aralık ayında 851,32 metre olarak kaydedildi. Gölde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 1970 yılında 857,54 metre oldu. Burdur Gölü'nün su seviyesi 1 Haziran 2021 itibarıyla 839.83 metre olarak kaydedildi. Aralık 1959'da 205,54 kilometrekare ölçülen gölün yüzeyi 1 Haziran 2021 itibarıyla 123,45 kilometrekareye, 6062,48 hektometreküp olarak ölçülen hacim ise 3731,67 hektometreküpe düştü.

3 metre yüksekliğindeki iskele gölden 2 metre uzaklaştı

Burdur Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan plaj ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğindeki iskele bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.

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