Koronavirüs ilacını maliyetinin 40 katına satan ABD'li ilaç şirketi eleştiriliyor

ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için devlet desteğiyle ürettiği ilacı yaklaşık 40 katına satmak istemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Abone ol

ABD New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck'in federal yardım alarak yaklaşık 18 dolara ürettiği Molnupiravir isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını 700 doların üzerinde bir fiyata satmak için ABD hükumetiyle anlaşma imzalaması tepki çekti.

Londra'daki Harvard Halk Sağlığı Okulu ve King's College Hastanesince yapılan bir ilaç fiyatlandırması analizi Molnupiravir'in maliyetinin en fazla 17,74 dolar olabileceğini ortaya koydu.

İlaç şirketinin antiviral hapın gelecek haftalarda ABD'de acil kullanım izni alarak satışa sunması durumunda yıl sonuna kadar 7 milyar dolar kazanabileceği iddia edildi.