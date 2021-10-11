Koronavirüs ilacını maliyetinin 40 katına satan ABD'li ilaç şirketi eleştiriliyor
ABD'li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için devlet desteğiyle ürettiği ilacı yaklaşık 40 katına satmak istemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.Abone ol
ABD New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck'in federal yardım alarak yaklaşık 18 dolara ürettiği Molnupiravir isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını 700 doların üzerinde bir fiyata satmak için ABD hükumetiyle anlaşma imzalaması tepki çekti.
Londra'daki Harvard Halk Sağlığı Okulu ve King's College Hastanesince yapılan bir ilaç fiyatlandırması analizi Molnupiravir'in maliyetinin en fazla 17,74 dolar olabileceğini ortaya koydu.
İlaç şirketinin antiviral hapın gelecek haftalarda ABD'de acil kullanım izni alarak satışa sunması durumunda yıl sonuna kadar 7 milyar dolar kazanabileceği iddia edildi.
Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketi 1 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.
Açıklamada Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde Molnupiravir kullanan deneklerin 'plasebo' alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirilmişti.