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Cezayir'den Macron'un Osmanlı hakkındaki sözlerine tepki

Cezayir'den Macron'un Osmanlı hakkındaki sözlerine tepki

Ülkenin Alimler Birliği, Osmanlı'nın Cezayir'de sömürgeci olmadığını hatırlattı. Macron'a yanıt verilen açıklamada, "Osmanlı döneminde Cezayirliler hayatlarından memnundu" denildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Osmanlı Devleti'ni Cezayir'de "sömürgeci" olarak nitelendirmeye kalkmış, bu sözleri büyük tepkilere neden olmuştu.

Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdurrezak Kasum, Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

Macron'a yanıt: Osmanlı sömürge işgalcisi olarak gelmedi
Kasum, Macron'un Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki varlığına ilişkin suçlamalarına tepki göstererek, "Osmanlı, Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi, bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi." dedi.

"Osmanlı döneminde Cezayirliler memnundu"
El-Basair gazetesinde bir makale kaleme alan Kasum, "Osmanlı, ölüm ve yıkımla suçlanmıyor. Osmanlı döneminde Cezayirliler hayatlarından memnundu, onlar Cezayirlilerin servetini yağmalamadılar." ifadelerini kullandı.

"Osmanlılar kendi dilini empoze etmedi"
Osmanlıların Cezayir'de kendi dilini empoze etmediğine işaret eden Kasum, Osmanlı Devleti'nin Cezayir'de yerel halkın dinine, diline ve inancına karışmadığını kaydetti.

"Fransız sömürgeciliği trajedinin babası"
Kasum, Cezayirlilerin Fransız sömürgeciliğini "trajedinin babası, sefalet ve nefretin kaynağı" şeklinde tanımladığını belirterek, Fransız şirketleriyle ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yaptı.

Macron'un skandal açıklamaları
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

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