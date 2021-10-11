Koronavirüs aşılarının incelendiği şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmanın sonuçları belli oldu

22 milyon kişinin incelendiği yeni bir araştırma, tüm dünyada 4 milyon 800 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini durdurmanın en etkili yolunun aşılar olduğunu kanıtladı. BionTech'in de aralarında yer aldığı çeşitli aşıları inceleyen bilim insanları, 50 yaş üzerindeki aşılıların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu.

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FRANSA'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Delta varyantına karşı bile ciddi Kovid-19 vakalarını önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi.

Enfeksiyonun değil, ciddi Kovid-19 ve ölümün önlenmesine odaklanan araştırma, 50 yaşın üzerindeki 22 milyon kişiye baktı ve aşı yaptıranların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu. Sonuçlar ABD, İngiltere ve İsrail'den gelen önceki araştırmaların sonuçlarını doğruluyor.

22 milyon kişilik kontrol grubu Çalışma kapsamında bilim insanları, Fransa'nın aşı kampanyasını başlattığı Aralık 2020'den başlayarak Temmuz 2021'e kadar 22 milyon insanın verilerini topladı. 11 milyon aşılanmış insanla 11 milyon aşılanmamış kişinin sonuçlarını karşılaştırıldı. Araştırmacılar, aşılanmayan kişi ile aynı bölgeden, aynı yaş ve cinsiyetten aşılı bir insanı eşleştirdi. Fransız hükümetiyle yakın çalışan bağımsız bir ilaç güvenliği araştırma grubu olan Epi-Phare tarafından yürütülen araştırmaya göre; ikinci bir dozdan 14 gün sonra aşılı katılımcıların şiddetli Kovid-19 riski yüzde 90 azaldı.

Delta varyantına karşı yüzde 92 etkili

Aşılamanın Delta varyantından ciddi hastalığa karşı 75 yaş ve üstü insanlar için yüzde 84, 50-75 arası insanlar için yüzde 92 koruma sağladığı görüldü. Çalışmanın sonuçları beş aya kadar şiddetli Kovid-19'a karşı aşı korumasının azalmadığını da gösterdi.