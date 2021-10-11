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9 TL'yi aşan dolar tarihi zirvesini görerek yeni bir rekor kırdı

9 TL'yi aşan dolar tarihi zirvesini görerek yeni bir rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8,30 seviyesindeki dolar, kademeli yükselişini sürdürerek 9,02 seviyesini gördü.

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Dolar/TL yeni haftaya yükselişine devam ederek başladı. Gün içerisinde bir ara kayıplarını geri alan dolar/TL, uluslararası düşük hacimli işlemlerde 9 liranın üzerine çıktı.

TL'deki zayıf görünümde küresel piyasalarda doların güçlenmesinin yanı sıra iç dinamiklerin de etkisi bulunuyor. Açıklanan ağustos ayı cari işlemler dengesi, turizm gelirleri ve güçlü ihracat verilerine bağlı olarak hafif açık beklentisine rağmen 528 milyon dolar fazla verdi. Cari denge verisi sonrasında kur 8,92'ye kadar geri çekildi.

Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamaları takip edildi. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL'nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek, "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankasının görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" diye konuştu.

Türk Lirası (TL) gün içi kazançlarını geri aldı ve dolar/TL'de yön yeniden yukarı döndü. Dolar/TL uluslararası düşük hacimli işlemlerde 9 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL saat 20:10 itibariyle 9,02 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 10,43 seviyelerinde işlem gördü.

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