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İzmir'de tartıştıkları komşularını öldüren kardeşler aranıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de tartıştıkları komşularını öldüren kardeşler aranıyor

İZMİR'in Buca ilçesinde baba olduktan 20 gün sonra öldürülen Mahsun Aslan'ın (30) komşuları A.F. ve S.F. kardeşler ile mahalle kıraathanesinde tartıştığı, 1 saat sonra ikinci karşılaşmada çıkan kavgada bıçaklandığı ortaya çıktı.

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İZMİR'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde evli ve 1 çocuk babası Mahsun Aslan (30), komşuları A.F. ve S.F. adlı kardeşlerle tartıştı. Çıkan kavgada Aslan, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki şüpheli aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aslan ile A.F. ve S.F.'nin cinayetten yaklaşık 1 saat önce mahalle kıraathanesinde tartıştıkları belirtildi. Polisin yaptığı incelemede Aslan'ın bıçaklayan kişinin A.F. olduğu da tespit edildi. Otomobil ile olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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