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Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre; seçimi Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kazandı. Sadr Grubu'nun 73 sandalye elde ettiği seçimlere katılım yüzde 41'de kaldı.

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Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

Maliki'nin partisi 3. oldu
Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

En düşük katılımlı seçim
Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı. Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

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