Dolardan rekor üstüne rekor geliyor! Ateşi çıkan dolar güne 9 liranın üzerinde başladı
Dün akyam 9 lirayı görerek tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar Salı gününe de rekorla başladı. Dolar şu sıralar piyasada 9.02 liradan işlem görüyor...Abone ol
Doların ateşi yükseldi. Dün akşam saatlerinde aniden yükselişe geçerek 9 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek zirvesini yapan doyar, 12 Ekim 2021 sabahında 9 lira seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Serbest piyasada güne 9.0150 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9,0185'i aştı. Dolar 9,0196'yı görerek, 9.02'yi aştı.
Euro ise 10,4273 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar yukarı yönlü hareketine devam ediyor.