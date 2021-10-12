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Dolardan rekor üstüne rekor geliyor! Ateşi çıkan dolar güne 9 liranın üzerinde başladı

Dolardan rekor üstüne rekor geliyor! Ateşi çıkan dolar güne 9 liranın üzerinde başladı

Dün akyam 9 lirayı görerek tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar Salı gününe de rekorla başladı. Dolar şu sıralar piyasada 9.02 liradan işlem görüyor...

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Doların ateşi yükseldi. Dün akşam saatlerinde aniden yükselişe geçerek 9 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek zirvesini yapan doyar, 12 Ekim 2021 sabahında 9 lira seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi. 

Serbest piyasada güne 9.0150 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar/TL, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9,0185'i aştı. Dolar 9,0196'yı görerek, 9.02'yi aştı.

Euro ise 10,4273 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 

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