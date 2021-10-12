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Meksika'da iki rakip çete saatlerce çatıştı 20 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meksika'da iki rakip çete saatlerce çatıştı 20 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyinde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi öldü.

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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chihuahua kentinde, rakip organize suç örgütleri, bölgenin kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, saatlerce süren çatışma sonunda 20 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Chihuahua Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, bölgenin uyuşturucu trafiğinin Sinaloa Karteli mensupları tarafından kontrol edildiğini belirterek, çatışmanın büyük ihtimalle rakip çete grupları arasında meydana geldiğini kaydetti.

Meksika'nın en güçlü ve en şiddet yanlısı suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

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