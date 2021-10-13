Bursa derelerinden altın çıkarıyor 6 yılda yarım kilo altın topladı

"6 yıl içinde 500 gram altın topladım"

6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz. Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz.