Mirgün Cabas'ın şehit savcı Selim Kiraz davası 'Çok fazla düşünmeden paylaştım'

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP-C'li iki terörist tarafından şehit edilmesiyle ilgili Mirgün Cabas tepki çeken tweet sonrası yargılandığı davada ifadesinde, 'Çok fazla düşünmeden paylaştım' dedi.

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DHKP-C'li teröristler tarafından 6 yıl önce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz olayına yönelik, attığı tweet sonrası bazı kesimlerce ağır eleştirilen gazeteci Mirgün Cabas, davalık oldu.

Aydın Doğan döneminde CNN Türk'te hafta içi her gün ekranlara gelen "Her Şey" programını hazırlayan Mirgün Cabas'ın "Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın" tweeti tartışmaya yol açmıştı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cabas ise, "Tweetim nedeniyle üzdüklerimden, başta şehit savcı Kiraz'ın yakınları ve ailesinden içtenlikle özür dilerim" demişti. Cabas, tweeti nedeniyle Doğan Medya Grubu'nun da hedef alınmasına dikkat çekerek, "Çalıştığım grubu ve kanalı hedef alan bir linç kampanyasına izin verdiğim için de kendime kızgınım" ifadesini kullandı ve iki günlük izine ayrıldığını duyurmuştu.

Skandal paylaşımlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mirgün Cabas hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cabas, olayın dehşetini anlatmak gayesiyle bu mesajı çok fazla düşünüp irdelemeden paylaştığını, aslında yaptığı paylaşımla amacının eylemi kınamak olduğunu, eylemin kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğini daha sonrada özür dilediğini anlattı.

Savcı "cezalandırılsın" dedi

Yargılama sırasında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Mirgün Cabas'ın paylaşımlarının Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayıyla ilgili olduğunu, terör eyleminin paylaşımlarla haklı ve meşru gösterilmeye çalışıldığı bu nedenle üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlatılarak 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme sanığın mütalaaya karşı beyanda bulunması için ileri bir tarihe ertelendi. (Sabah)