80 Trenle Dünya Turu, 80 farklı hikayeyle yolculuğa çıkarıyor

80 Trenle Dünya Turu, kitapseverleri günün karmaşasından ve yoğunluğundan alıp 80 farklı trenin içerisinde yaşanan, keyifli hikayelerin anlatıldığı bir yolculuğa çıkarıyor.

The Kitap Yayınları etiketiyle çıkan bu eser sizi dünyanın etrafında 72 bin kilometre ve 7 ay süren bir yolculuğa davet ediyor.

Hint asıllı İngiliz gazeteci Monisha Rajesh 80 tren yolculuğuyla dünyanın çevresini dolaşacağını söylediğinde kimse yapabileceğine inanmamıştı. Ancak nişanlısı Jem ile sırt çantalarını toplayıp Londra’dan bilinmeze doğru yola çıkmaları çok uzun sürmedi. Rusya’dan Moğolistan’a, Çin’den Vietnam’a, Kuzey Kore’den Malezya’ya ve çok daha ötesine uzanan çılgın bir maceraya atıldılar.

Bu maceraya büyüleyici manzaralar, sıra dışı coğrafyalar, istasyonlarda tanışılan çeşit çeşit insanla kurulan dostluklar ve paylaşılan hikâyeler eşlik ediyor. Dünya vatandaşı olmanın ne anlama geldiğini yansıtan bu kitap; hayat, tarih ve kültür hakkında canlı bir anlatım sunuyor. Rajesh’in sürükleyici sayfalarında dolaşırken hem yeni dünyalar keşfedecek hem de çok eğleneceksiniz.

Trenimiz kalkmak üzere, lütfen yerlerinizi alınız!

Kitap adı: 80 Trenle Dünya Turu

Yazar: Monisha Rajesh

Yayınevi: The Kitap

Sayfa: 344

Yazar Hakkında:

Monisha Rajesh, yazıları Time dergisinde, New York Times ve Guardian’da yayımlanan; The Sunday Telegraph’da dünyadaki yolculukları hakkında bir sütun yazan İngiliz gazetecidir. İlk kitabı, Around India in 80 Trains (2012), Independent tarafından Hindistan hakkındaki en iyi kitaplardan biri seçildi. Norfolk’ta doğdu, Madras’ta kısa bir süre geçirdikten sonra Yorkshire’da büyüdü. Kocası ve kızıyla Londra’da yaşıyor.