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28 ilde 235 kişiye Çekirge operasyonu! Sahte PCR testi, emlak dolandırıcılığı, sınavlarda dublör...

28 ilde 235 kişiye Çekirge operasyonu! Sahte PCR testi, emlak dolandırıcılığı, sınavlarda dublör...

Türkiye'nin 28 ilinde 235 şüpheliye Çekirge operasyonu başlatıldı. Şüpheliler sahte PCR testinden, emlak usulsüzlüğüne, sınavlarda dublör kullanımına kadar pek çok suç için aranıyor.

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İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Operasyonda şüpheli şahıslardan 235’i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek. 

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