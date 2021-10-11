Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu
BURSA’da alkollü olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Murat Taş, evinin balkonundan ortalığı birbirine katınca linç edilmek istendi.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
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Alkollü olduğu iddia edilen Murat Taş, yarı çıplak halde balkona çıkarak mahalleliye küfretmeye başladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girmek istedi.
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Buna izin vermeyip balkona çıkan Taş, polislere de küfür etti ve eşyaları dışarı attı.
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