BIST 1.417
DOLAR 8,96
EURO 10,37
ALTIN 505,74

Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

BURSA’da alkollü olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Murat Taş, evinin balkonundan ortalığı birbirine katınca linç edilmek istendi.

Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

Olay, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

110
Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

Alkollü olduğu iddia edilen Murat Taş, yarı çıplak halde balkona çıkarak mahalleliye küfretmeye başladı.

210
Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girmek istedi.

310
Bursa'da yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı! Küfredince olanlar oldu

 Buna izin vermeyip balkona çıkan Taş, polislere de küfür etti ve eşyaları dışarı attı. 

410