Son seçimi en doğru bilen ORC ile AK Parti arasında anket tartışması! AK Parti: ORC ile çalışmıyoruz

AK Parti, ORC Araştırma şirketini 'bilimsellikten uzak anket yapmakla' suçlayıp ORC ile çalışmadıklarını açıkladı. ORC'nin sahibi ise çok sert karşılık verdi...

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AK Parti ile anket şirketi ORC Araştırma arasında son anketler üzerinden tartışma başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı GENAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Mustafa Şen'in başında bulunduğu AK Parti AR-GE, ORC ile çalışmadıklarını ve ve ORC anketlerinin bilimsellikten uzak olduğunu açıkladı. ORC'nin sahibi zehir zemberek cevap verdi.

AK Parti olarak ORC ile çalışmıyoruz! Bilimsellikten uzak

Mustafa Şen'in başında bulunduğu AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın "Kamuoyunun dikkatine" ifadeleri ile paylaşılan mesajda ORC yerden yere vuruldu. Tweet şu şekilde: "AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir."

AK Parti'nin açıklaması ORC'nin son anketinin hemen peşinden geldi

AK Parti'nin paylaşımının ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin son anketle ilgili Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamalırın ardından gelmesi dikkat çekti. Pösteki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’te aday olmak istememesi ya da olmaması durumunda yerine AK Parti kulislerinde öne çıkan ismin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu öne sürmüştü.

ORC'nin son anketinden ne çıkmıştı?

Firma son anketini ise 1 hafta önce açıkladı. ORC'nin 13-29 Eylül tarihleri arasında 7 Büyükşehirde -İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya- toplam 13 bin 650 kişiye sorularak gerçekleştirilen anketin eylül ayı sonunda yapılmış olsaydı partilerin oy oranlarının daha farklı olacağını söyleyen Pösteki’nin tahmini şöyle: AK Parti yüzde 31,9, CHP yüzde 25,9, İYİ Parti yüzde 13,1, MHP yüzde 9,4, HDP yüzde 8,1, DEVA yüzde 4,7 ve Gelecek yüzde 2,9.

ORC'nin patronu, sosyal medyadan cevap verdi

ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayınladıkları çalışma sonrası AK Parti genel merkezinden bir yöneticinin çalışmayla ilgili açıklamalarını paylaştı. Bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi” diyen Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

'Seçmen bu saçmalıkları artık tahammül edemiyor'

- Malumunuz; dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız Ak Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık.

- Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz.

Dün YERLİ ve MİLLİ dedikleri bizlere...

- ORC'yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC’nin 24 haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir.

- Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

- Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil.