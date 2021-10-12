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Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti

Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti

 KAYSERİ Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sırasında aşı çağrısında bulunan 27 yaşındaki imam Hafız Hamza Özdemir yaşamını yitirdi.

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Talas ilçesindeki camide imamlık yapan Özdemir, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesinin bugün Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sosyal medya hesabından "Genç yaşta koronavirüsten hayatını kaybeden Ardıç Mahallesi imamı Hamza Özdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve diyanet camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

 "Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun"

Oksijen maskesiyle nefes almaya çalışan ve konuşmakta güçlük çeken Hafız Hamza Özdemir, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, dua etmek için asker uğurlama törenine davet edildiğini, virüsü de buradan kaptığını düşündüğünü söylemişti.

Aşı olmayı çeşitli nedenlerle ertelediğini anlatan Özdemir, "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun. Devlet boşuna aşı olun demiyor, devletin bir bildiği var, devletimize güvensinler. İbret alsınlar, gençliklerine güvenmesinler, aşının yan etkisi var diye düşünmesinler. Milyonlarca insan aşı oluyor, herkeste yan etki olacak diye bir şey yok." diyerek aşı çağrısında bulunmuştu.

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