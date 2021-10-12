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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Normal hayatımızı sürdürmeli sadece dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Normal hayatımızı sürdürmeli sadece dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı. "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!

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