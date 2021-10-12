BIST 1.421
DOLAR 9,03
EURO 10,44
ALTIN 510,00
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı

Abone ol

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 56,7, inşaat ciro endeksi yüzde 36,8, ticaret ciro endeksi yüzde 39,1, hizmet ciro endeksi yüzde 66,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 0,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aylin Çoşkun kocası Volkan Arslan ne iş yapıyor kimdir?
Aylin Çoşkun kocası Volkan Arslan ne iş yapıyor kimdir?
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun açılış tarihi belli oldu
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun açılış tarihi belli oldu
Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti
Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti
Furkan Korkmaz NBA'de coştu 27 sayı attı
Furkan Korkmaz NBA'de coştu 27 sayı attı
Bayrampaşa'a feci kaza metrelerce sürüklendi
Bayrampaşa'a feci kaza metrelerce sürüklendi
Fatih'te trans birey cinayeti! Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
Fatih'te trans birey cinayeti! Müebbet hapis talebiyle dava açıldı
Yarı çıplak kadın fotoğrafı başını yaktı! CHP Tire İlçe Başkanına büyük şok
Yarı çıplak kadın fotoğrafı başını yaktı! CHP Tire İlçe Başkanına büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Herkes elini taşın altına koysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Herkes elini taşın altına koysun
Aylin Çoşkun kaç yaşında eşi Volkan Arslan kimdir ne iş yapıyor?
Aylin Çoşkun kaç yaşında eşi Volkan Arslan kimdir ne iş yapıyor?
Elektriğe yüzde 40-45 zam istediler! Ekim'de yüzde 15 zam bekliyorduk
Elektriğe yüzde 40-45 zam istediler! Ekim'de yüzde 15 zam bekliyorduk