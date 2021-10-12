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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.E'nin, KKTC'de bulunduğu tespit edildi.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan zanlı, deniz yoluyla Mersin'e getirildi.

H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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