BIST 1.421
DOLAR 9,03
EURO 10,44
ALTIN 510,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Adana iş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı! Bakın hangi milletvekilinin yeğeni çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana iş ilanıyla 65 kişiyi dolandırdı! Bakın hangi milletvekilinin yeğeni çıktı

ADANA polisi 28 ilde 65 kişiyi iş ilanıyla 58 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakaladı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı ilanlarla işe aldıracağı vaadiyle 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen şüpheli Murat T.’nin (28) yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, polisin takibine yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüşme sağladığı, ağına düşürdüğü kişilerden para toplayıp daha sonra da numaraları engellediği belirlendi.

Şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Evine döndüğü sırada polisin geldiğini görünce kaçan Murat T., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyete götürülen ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Murat T. suçlamaları reddetti.

Murat T. bir dönem HDP’de milletvekili olan Aysel Tuğluk’un yeğeni olduğunu de ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uludağ'ın derelerinden çıkarıyor hatırı sayılır kazanç elde etti 6 yılda 500 gram altın topladı
Foto Galeri Uludağ'ın derelerinden çıkarıyor hatırı sayılır kazanç elde etti 6 yılda 500 gram altın topladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı
Bild: Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Normal hayatımızı sürdürmeli sadece dikkatli olmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Normal hayatımızı sürdürmeli sadece dikkatli olmalıyız
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan zanlı KKTC'de yakalandı
Sanayi üretim endeksi açıklandı
Sanayi üretim endeksi açıklandı
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun açılış tarihi belli oldu
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun açılış tarihi belli oldu
Riskli gruptaydı! Kilometrelerce gitti Kırıkkale’de yakalandı: İşte aldığı ceza...
Riskli gruptaydı! Kilometrelerce gitti Kırıkkale’de yakalandı: İşte aldığı ceza...
Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti
Kayseri'de yoğun bakımda aşı çağrısı yapan Kovid-19 hastası imam hayatını kaybetti
Furkan Korkmaz NBA'de coştu 27 sayı attı
Furkan Korkmaz NBA'de coştu 27 sayı attı
Bennu Gerede kimdir kaç çocuğu var oğlu Daren Gerede'nin babası kimdir?
Bennu Gerede kimdir kaç çocuğu var oğlu Daren Gerede'nin babası kimdir?
Bayrampaşa'a feci kaza metrelerce sürüklendi
Bayrampaşa'a feci kaza metrelerce sürüklendi