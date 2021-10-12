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Isparta'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Isparta'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ISPARTA'dan kaza haberi geldi. Eğirdir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Üstündağ idaresindeki 32 LL 055 plakalı otomobil, Balkırı köyünde elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi, Üstündağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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