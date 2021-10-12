Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkaracak mısınız?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de MHP'nin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayetler’ iddiasına sert tepki göstererek, "Korku edebiyatını bırak. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin" şeklinde konuştu.

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Bahçeli'nin gündeminde CHP'nin Abant toplantısı ve partiler arasındaki ittifak buluşmaları vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anayasa tartışmalarına yönelik 5 maddelik soru yönelten Bahçeli, "Boş kağıt vermek evet demektir." dedi.

Konuşmasından satırbaşları:

Ankara geçtiğimiz hafta sonu göz kamaştırıcı iki toplantıya ev sahipliği yaptı. Birisi Türk Gençliği Büyük Kurultayı diğeri ise Analar Bacılar Kurultayı'dır. Muazzam bir katılıma sahne olmuştur. Türk gençliği yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere mesajların en görkemlisini vermiştir. Dava irfanımızı yeniden fetheden, bugünümüzü düne bağlayan bir gençlikle önümüze çekilen kalın perdeler birer birer yırtılacak, Türkiye birer Turan olacaktır.

Gençlerimiz, milletimizin gelecek özlemidir o özlem Allah'ın izniyle büyük Türkiye ülküsünün gerçekleşmesiyle vuslata erecektir.

İP Başkanı olmayan bir göreve mahkum edilmiş bir zavallıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında ne idüğü belirsiz bir çalışma içindedirler. Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etmiştir.

Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Zillet ittifakı gün aşırı birbirini ziyaret ediyor ancak arka kapıda birbirlerine kazık atıyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı pastalı altın günleriydi. Zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler.

Kılıçdaroğlu'na soruyorum:

Soru 1: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2: Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine yurtseverlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı kavramını getirmeyi amaçlıyor musunuz

Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek HDP'ye yörenizde görüp kucak açıyor musunuz

Soru 5: Demirtaş'ı hala savunuyor ona elçiler yolluyor musunuz?

Sayın Kılıçdaroğlu bu sorularım gayet basittir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermek evet demektir. Korku edebiyatını bırak. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.