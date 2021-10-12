Covid 19 geçiren çocuklarda 15 gün içinde ortaya çıkıyor! Belirtilere dikkat

Uzmanlar Covid-19 sonrası genellikle 15 günden itibaren yüksek ateş, kalp tutulumu ya da solunum güçlüğü gibi durumlara dikkat çekti. Özellikle 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılması tavsiyesinde bulunuluyor.

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İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. İlker Devrim, serviste Covid-19 nedeniyle yatan 12 hastanın 8'inin 12 yaş ve üzeri, 4'ünün ise 1 yaş altı olduğunu belirterek aşı çağrısı yaptı. Devrim, "Özellikle 12 yaş üstü çocukları korumak için aşının mutlaka yapılmasını öneriyorum" dedi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde şu an Covid-19 nedeniyle yatan 12 hasta bulunduğunu, 8'inin 12 yaş ve üzeri, 4'ünün ise 1 yaş altı olduğunu belirten Prof. Dr. Devrim, "12 yaş üstündeki çocuklarda yetişkine benzer akciğer tutulumları ile giden, oldukça uzun süre yatış gerektiren Covid-19 enfeksiyonlarını görüyoruz. 12 yaş üstü çocukları korumak için aşının mutlaka yapılmasını öneriyorum" diye konuştu.

Aşılar güvenli

Hastanede tedavi gören 12 yaş üstündeki çocukların yüzde 80'inin aşısız olduğunu belirten Prof. Dr. Devrim, aşı randevusu alıp erteleyenler ya da yapılmasına fırsat olmadan virüs kapan çocuklarla sık karşılaştıklarını dile getirdi. Devrim, "1 yaş altındaki çocukları korumak için aşı yok fakat 12 yaş üstü çocukları korumak elimizde. Aşılar oldukça güvenli. Özellikle 12 yaş üstü çocukları korumak için aşının mutlaka yapılmasını öneriyorum. Önerilerimi kendim de uyguluyorum. Çocuklarım 12 yaş altında. Çalışmalar devam ediyor. Öneriler gelirse ve aşı endikasyonu onların yaş grubuna da inerse kendi çocuklarıma da aşı yaptırırım. Aşı bizim için en önemli silahlardan biri. Hijyen, maske ve mesafe kuralları halen devam ediyor. Özellikle 12 yaş üstünde çocukları okullara gönderirken bu kurallara uyulmasını sağlayalım ve mutlaka aşılamayı hızlandıralım" dedi.

Yüz yüze eğitim için aşı şart

Covid-19 sonrası genellikle 15 günden itibaren yüksek ateş, kalp tutulumu ya da solunum güçlüğü gibi durumların gelişebildiğini kaydeden Prof. Dr. Devrim, 'MIS-C' adı verilen bu sendromun 15'inci günden itibaren ya da 1-2 ay içinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu sendroma sahip hastalarda yoğun bakıma gidiş oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Devrim, özellikle kalp yetmezliği gibi kalbin kaslarını tutan bu sendromun tamamen Covid-19 geçirmiş çocuklarda görüldüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Devrim, "1 yaş altındaki hastalar özellikle beslenme güçlüğü, yüksek ateş, kilo alamama ve benzer solunum problemleriyle geliyor fakat onlarda 12 yaş üstündeki çocuklar gibi akciğer bulgularını çok fazla görmüyoruz. Özellikle 1 yaş altı çocuklarda genel bir halsizlik, ateş ve beslenememe problemlerini görüyoruz. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için tüm öğretmenlerin aşılanmasını öneriyoruz. Özellikle velilerimizin de rol model olarak aşılamaya destek olmalarını istiyoruz çünkü yüz yüze eğitimin devam etmesi için 12 yaş üstü çocukların mutlaka aşılanması lazım" diye konuştu.