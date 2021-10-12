BIST 1.421
DOLAR 9,00
EURO 10,42
ALTIN 509,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Yargıtay'dan "saç boyası" kararı! Alnında hiperemi oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yargıtay'dan "saç boyası" kararı! Alnında hiperemi oluştu

 Yargıtay 12. Ceza Dairesi, saçlarını boyadığı müşterisinin alın derisinde hiperemi oluştuğu gerekçesiyle "taksirle yaralama" suçundan yargılanan kuaförün beraatini onadı.

Abone ol

Edremit'te kuaföre giden bir kadın, saçını bitkisel amonyaksız boya ile boyatmak istedi. İlk boyama sonrası saç rengini beğenmeyen kadına kuaför tarafından ikinci kez boyama işlemi yapıldı.

Bu sırada, kadının alnında kızarıklık (hiperemi) oluştu. Saçından memnun kalmayan ve alnında yara oluşan kadın, kuaförden şikayetçi oldu.

Kuaför hakkında, "taksirle yaralama" suçundan dava açıldı.

 Mahkeme, bilirkişi incelemesi yaptırdı

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bilirkişi raporunda, "bitkisel boya dahi olsa hassas ciltlerde kızarıklık meydana gelme ihtimalinin olduğu, bu nedenle sanığın meydana gelen olayda kusurunun bulunmadığı" yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle sanığın beraatine karar verildi.

Kadının avukatı, yerel mahkeme kararını temyiz ederek, "bilinçli taksir koşullarının oluştuğunu, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu" iddia etti.

Yargıtay "kuaförün kusuru yok" dedi

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, kuaförün beraati yönündeki kararını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, saç boyatma sonrası katılanın alın kısmında "hiperemi" oluştuğu, kati hekim raporuna göre, katılanın yaralanmasının, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtilerek, mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda da sanığın meydana gelen olayda kusurunun bulunmadığı yönünde görüş bildirildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid 19 geçiren çocuklarda 15 gün içinde ortaya çıkıyor! Belirtilere dikkat
Covid 19 geçiren çocuklarda 15 gün içinde ortaya çıkıyor! Belirtilere dikkat
Giresun'da acılı eş 'yüreğimi yaktınız, bu işte kumpas var' deyip isyan etti: Teksas gibi
Giresun'da acılı eş 'yüreğimi yaktınız, bu işte kumpas var' deyip isyan etti: Teksas gibi
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Mahkemesiz isim soy isim değişikliği e devlet üzerinden nasıl yapılır?
Mahkemesiz isim soy isim değişikliği e devlet üzerinden nasıl yapılır?
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkaracak mısınız?
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkaracak mısınız?
Güneş fırtınası nedir ne zaman olacak Türkiye etkilenecek mi?
Güneş fırtınası nedir ne zaman olacak Türkiye etkilenecek mi?
Denizli'de boş arazide erkek cesedi bulundu! Cansız bedenin yanında...
Denizli'de boş arazide erkek cesedi bulundu! Cansız bedenin yanında...
Kedi ve köpeklerin çiplendirilmesi başladı! Artık terk edilemeyecek
Kedi ve köpeklerin çiplendirilmesi başladı! Artık terk edilemeyecek
Isparta'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bakan Murat Kurum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i ziyaret etti
Bakan Murat Kurum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i ziyaret etti