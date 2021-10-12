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Hudut Kartalları'ndan kaçamadılar! 8'i FETÖ 2'si PKK ve 1 DHKPC'li 11 terörist yakalandı

Hudut Kartalları'ndan kaçamadılar! 8'i FETÖ 2'si PKK ve 1 DHKPC'li 11 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınırda Yunanistan'a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalandığını duyurdu.

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MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.

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