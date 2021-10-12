Güneş fırtınası nasıl olur 2021 güneş fırtınası ne zaman olacak?

Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklendiği söyleyen ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi uyardı. Güneş fırtınasının Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği söylendi. Peki güneş fırtınası nedir, nasıl olur, Türkiye'ye etkisi ne olacak?

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Güneş fırtınası nedir, nasıl olur ve etkileri ne olacak araştırması günün konusu oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayınlanan duyuruda, bugün bir Güneş fırtınası beklendiği ve bunun Dünya'nın manyetik alanını etkileyeceği belirtildi. Peki ama Güneş fırtınası nedir, etkileri nelerdir?

Güneş fırtınası nedir: Güneş fırtınası; Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak biliniyor. Bir jeomanyetik olayı olarak bilinen Güneş fırtınasında; uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine koyduğu fırtınanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar ayrıca İrlanda'nın kuzeyinde aurora yani, Güneş'teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar görülmesinin de beklendiğini açıkladı.Güneş fırtınası nerelerde görüldü?

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası 1859 da solar döngü güçlü bir jeomanyetik fırtınadır. Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.

Güneş fırtınası nerelerde görüldü: 15 Mayıs 1921'de New York Demiryolu Fırtınası'nın gücü nedeniyle ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında birden fazla yangın çıkmıştı.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.