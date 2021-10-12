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Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

İhlas Haber Ajansı
Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

ADANA’da kurulan mantar üretim tesisinde ayda 50 ton mantar hasat edilirken, yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor.

Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

Kentte uzun yıllardır çiftçilik yapan Hıdır Bahçe (53) geçen sene kültür mantarı üretim işine girmeye karar verdi. Bahçe, merdiven altı üretim yapmak yerine endüstriyel bir şekilde üretim yapmayı hedefledi.

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Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

Bahçe, Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde 5 dönüm arazinin 2 dönümü üzerine tesis kurdu.

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Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

Bahçe, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle kurulan tesiste çoğu kadın 30 kişiye de istihdam sağladı. 

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Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor

Tesiste, aylık 50 ton mantar hasat edilirken yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor. Üretilen mantar ise kilogramı 12-13 liradan satılıyor.

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