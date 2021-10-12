Adana'da ayda 50 ton üretiliyor! Kilosu 20 TL'ye satılıyor: Yılın 365 günü tüketiliyor
ADANA’da kurulan mantar üretim tesisinde ayda 50 ton mantar hasat edilirken, yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor.
Kentte uzun yıllardır çiftçilik yapan Hıdır Bahçe (53) geçen sene kültür mantarı üretim işine girmeye karar verdi. Bahçe, merdiven altı üretim yapmak yerine endüstriyel bir şekilde üretim yapmayı hedefledi.
Bahçe, Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde 5 dönüm arazinin 2 dönümü üzerine tesis kurdu.
Bahçe, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle kurulan tesiste çoğu kadın 30 kişiye de istihdam sağladı.
Tesiste, aylık 50 ton mantar hasat edilirken yılın 12 ayı da mantar üretilebiliyor. Üretilen mantar ise kilogramı 12-13 liradan satılıyor.