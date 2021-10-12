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Bursa'da motosiklet sürücüsü bin 300 lira cezayı duyunca fenalık geçirdi

Bursa'da motosiklet sürücüsü bin 300 lira cezayı duyunca fenalık geçirdi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde çekme belgeli plakasız motosikletiyle giderken trafik polisleri tarafından durdurulan Cemalettin E. (53), kendisine bin 300 lira ceza yazılınca fenalık geçirdi.

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İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Sürücüye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen Cemalettin E'ye polis ekipleri müdahale etti. Su verilen ve çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücüye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

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