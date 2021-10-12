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Antalya'da komşusunu ekmek bıçağıyla öldürdü: Erkek misin lan, çıkar ellerini...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da komşusunu ekmek bıçağıyla öldürdü: Erkek misin lan, çıkar ellerini...

ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31), asansörle evine çıkmak üzereyken çağırıp bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş (30) hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

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Olay, 16 Haziran saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan sonra Halil İbrahim Dörtkardeş, evine çıktı. Erkan Şahin de bir süre sonra beraberindekilerle asansörle evine çıkmak isterken, asansördeki Dörtkardeş, iddiaya göre küfretti.

Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

"Erkek misin lan sen. Çıkar ellerini cebinden"
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca sanık hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Halil İbrahim Dörtkardeş, iddianamedeki savunmasında, ikamet ettiği adresin otoparkına ablasının aracını park ettiğini belirterek "Bina önünde beklerken bir araç otoparka yanaştı. Araçtan inen kişi 'bu arabayı buraya park edenin' diyerek küfretti. Ben de aracın bize ait olduğunu söyledim. Alkollü olan şahıs bana küfredince arkamı dönüp apartmana doğru yürüdüm. Bu kişi arkamdan gelerek 'Erkek misin lan sen. Çıkar ellerini cebinden' diyerek bağırdı. O an heyecan ve sinirle daireme çıktım." dedi. 

"Geri çekilince 4 kişi üzerime doğru koştu"
"Yaklaşık yarım saat evde bekledikten sonra mutfakta bulunan araç anahtarını alarak aşağıya arabayı düzeltmek için indim" diyen Dörtkardeş "O şahısla tekrar karşılaştım. Bana yine küfür etti. Üzerime yürüyüp darbetmeye çalıştı. Birbirimize yumruk attık. Başka şahıslar da üzerime saldırınca üzerimde bulunan bıçağı cebimden çıkartarak korkutmak amacıyla göstermek istedim. Geri çekilince 4 kişi üzerime doğru koştu. Korkuya kapıldım ve elimdeki bıçağı bir kez savurdum. Ayrıca ben bir suçtan dolayı cezaevine girmiştim. Can güvenliğimi sağlamak amacıyla üzerimde bıçak taşıyordum." şeklinde konuştu. 

"Ben bir olay olduğunu anladım"
Öldürülen Erkan Şahin'in eşi Alime Şahin ise olay sırasında eltisinin evinde olduğunu belirterek, “Eve doğru yürürken, ikametimizin bahçesinden bağrışma sesi duydum. Elinde büyük bir bıçakla bana doğru koşan birini gördüm. Bu şahsın arkasından da akrabamız ve oğlum koşuyordu. Ben bir olay olduğunu anladım. Çantamı önümden kaçan şahsa vurarak durdurmaya çalıştım. Ancak durduramadım ve şahıs yanına gelen taksiye binerek uzaklaştı" dedi. Cinayet davası, ileriki günlerde görülecek.

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