Koronavirüste yeni tehlike! Kan pıhtısı hafif belirtileri olan hastalarda da gelişebilir

Avrupa'da yapılan bir araştırma, koronavirüsle ilgili yeni tehlikeyi gözler önüne serdi. Çalışmada, koronavirüsü ağır geçiren hastaların yanı sıra, hafif semptomları bulunan kişilerde de kan pıhtısı riskinin arttığı belirlendi.

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Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın yol açtığı hasarla ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Avrupa’da yapılan ve sonuçları Thrombosis Research dergisinde yayınlanan çalışmada, tehlikeli bir kan pıhtısı türü olan venöz tromboembolizm (VTE) ile koronavirüsün bağlantısı incelendi. Çalışmada, koronavirüsü ağır geçiren hastaların yanı sıra, hafif semptomları bulunan kişilerde de kan pıhtısı riskinin arttığı belirlendi.

2 bin 292 kişinin verileri incelendi

Sözcü'nün aktardığı habere göre, hafif ve orta koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvuran 2 bin 292 kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, VTE söz konusu olmayan ve koronavirüsü hafif belirtilerle geçiren 200 kişiden birinde dört hafta sonra kan pıhtısı geliştiğini tespit etti. Semptomları orta seviyede olan kişilerde bu oran 200 kişide 5’e yükseldi.

Uzmanlar, hastanede tedavi gören ve kanda d-dimer proteini daha yüksek olan kişilerde tehlikeli kan pıhtısı riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu kişilere yüksek dozda kan sulandırıcı tedavisi uygulandığında ölüm riskinin ciddi oranda azaldığı belirtildi.