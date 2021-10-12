Kemal Kılıçdaroğlu 'masum insanlar' dedi sordu Demirtaş neden hapishanede

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede?" diye sordu.

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Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 20. yüzyılda terörden en büyük acıyı yaşayan ülke hangi ülkedir diye sayılsa Türkiye'nin bunların başında geleceğini ifade ederek, teröre karşı hep birlikte durduklarını ve durmak zorunda olduklarını söyledi.

Ankara Tren Garı önünde, 10 Ekim 2015'te yaşanan katliamın derin bir yara olarak durduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 102 kişinin içinde 9 yaşındaki Veysel'in de olduğunu anımsattı.

"Veysel'in günahı neydi? Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, herkesin teröre karşı olması gerektiğini kaydetti.

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?

Türkiye'de adalet istediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaleti kendim için istemiyorum. 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz, kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeye kalkarsanız bugünkü tablo çıkar ortaya. Yanında durmayan, selam vermeyen, beni alkışlamayan, eleştiren hapishaneye... Böyle bir yapı olmaz. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. Bunu birlikte yapacağız."

3600 ek gösterge eleştirisi

Erdoğan'ın 3600 ek gösterge vaadinin 2022'de gerçekleştirileeceği açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"2018'den bu yana 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim Meclis açık. Niye getirmiyorsun? Yine başka bir gerekçe uyduracak vaadinden kaçacak. Artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600'yü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız."

"Faiz lobisinin 1 numaralı adamı Erdoğan'dır"

Ülke ekonomisinin her geçen gün kötüye gittiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır." iddiasında bulundu.

Doğalgaz depolama eleştirisi

Doğalgaz depolama oranının sadece 15 günlük ihtiyacı karşıladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Avrupa'da doluluk oranı yüzde 76 olduğunu söyledi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a kara kış fonu kurulması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun fonun kaynakları için önerileri çok konuşulacak:

Kara kış fonu önerisi için olay açıklamalar

"Kışı huzur içinde geçirmelerini istiyoruz. Kendisine önerdim, süratli bir şekilde 'Kara Kış Fonu' oluştur. Saray'ın Yardım Fonu de ne dersen de. Kaynaklarını da gösterdim kendisine. Beşli Çete'nin her biri birer milyar dolar para versin.

Çıkıp millete, '5 milyon doları beşli çeteden aldım. Ben de 13 uçağımdan 12'sini satacağım. Ben de fakirin, fukaranın yanında duracağım' diyeceksin. Vergi cennetlerinden gelen para var. Bunları 'bilmiyorum' diyebilir. O zaman bana bir telefon edeceksin. 'Eyy Kılıçdaroğlu' ya da 'Bay Kemal şu listeleri bana gönder' diyeceksin. Söz veriyorum yarım saat içinde sana göndereceğim.

Seyredilmeyen onlarca televizyonlar, satılmayan onlarca gazeteleri var. Bunları besleyen kamu kurumları ve kuruluşları var Erdoğan'ın propagandasını yapsınlar diye. Diyeceksin ki, 'Artık yol ayrımına geldik. Kara kış tablosu var. Bu milleti perişan etmeyelim. Kamu kuruluşlarının havuz medyasına verdiği bütün reklam paralarını fona yatıracağız' diyeceksin. Oturup bana teşekkür edersin."

Erdoğan'ın 'yiyeceklerini bulamıyorlar' çıkışına tepki

Erdoğan'ın 'Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin' çıkışına değinen Kılıçdaroğlu, "Allah akıl fikir versin. Pes ya orada kişi başına gelir 50 bin-30 bin dolar ya. Adam hayal aleminde geziyor. Ve bu devasa TC devletini yönetiyor. Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktıkları yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını görmedin mi sen? Göstermediler mi sana? Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin önündeki en büyük takozdur." diye yanıt verdi.