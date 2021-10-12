BIST 1.421
DOLAR 9,01
EURO 10,41
ALTIN 510,07

Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

Anadolu Ajansı
Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermerine 65 ülkeden sipariş yağdı.

Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. Kendine has renk ve deseniyle mermer yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede büyük ilgi gördü.

122
Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

Mermer, Mekke'deki bazı yapılarda, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife ve Mohammed Bin Rashid City gibi otel ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanıldı.

222
Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

Kentin en büyük vişne mermeri üreticisi olan ve ihracat yapan Alacakaya Mermer'e ABD'den sipariş geldi. 

322
Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı

Bu ülkede faaliyet gösteren bir firma, 5 bin mezar taşı siparişi verdi. İstenilen ölçülerde hazırlanacak mezar taşları, ABD'ye gönderilecek.

422