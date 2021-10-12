Sadece Elazığ'da çıkıyor! ABD Çin İtalya Fransa sıraya girdi: Beyaz Saray'da kullanıldı
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermerine 65 ülkeden sipariş yağdı.
Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. Kendine has renk ve deseniyle mermer yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede büyük ilgi gördü.
Mermer, Mekke'deki bazı yapılarda, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife ve Mohammed Bin Rashid City gibi otel ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanıldı.
Kentin en büyük vişne mermeri üreticisi olan ve ihracat yapan Alacakaya Mermer'e ABD'den sipariş geldi.
Bu ülkede faaliyet gösteren bir firma, 5 bin mezar taşı siparişi verdi. İstenilen ölçülerde hazırlanacak mezar taşları, ABD'ye gönderilecek.