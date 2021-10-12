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Afyon'da okul servisi kazasında şoför yargılandı! 5 öğrenci ölmüştü

Afyon'da okul servisi kazasında şoför yargılandı! 5 öğrenci ölmüştü

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı.

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AFYONKARAHİSAR'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü 5 öğrencinin de yaralandığı kazada, sürücü Adalettin Şen (53), 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün sabah İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana geldi. Köyden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götürmek için yola çıkan Adalettin Şen yönetimindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada öğrencilerden İsmail Eser (11) ve kardeşi Nisa Eser (14) ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, yaralanan Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Arda Demirel ve Yağmur Duran ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan sürücü Adalettin Şen, ifadesinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesi'ne getirilen Şen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin 'Aracı hızlı kullandığınız iddiası var, doğru mu' şeklindeki soruları üzerine Şen, 'Hayır. Arabayı normal şekilde kullanıyordum' cevabını verdi. Sürücü Şen, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

afyon kaza

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