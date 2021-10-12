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İngiltere'den Covid 19'un ilk haftaları için çok konuşulacak rapor

İngiltere'den Covid 19'un ilk haftaları için çok konuşulacak rapor

İngiliz milletvekillerinin yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı raporda, hükümetin salgının başlangıcında izlediği politikalar, "halk sağlığı alanındaki en büyük başarısızlıklardan biri" olarak nitelendirildi.

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İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmet Komitesi ile Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından hazırlanan ve farklı partilerden milletvekillerinin katkı sağladığı'Koronavirüs: Bugüne Kadar Alınan Dersler' başlıklı 150 sayfalık raporda, ülkenin salgınla mücadelede başarılı ve başarısız olduğu noktalara odaklanıldı.

Raporda, enfeksiyona yavaş ve kademeli yaklaşım ile sokağa çıkma yasağının geciktirilmesi yoluyla sürü bağışıklığının hedeflenmesi yüzünden ülkede çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek İngiltere'nin salgının başlarında 'kaderci' yaklaşım sergilediğine dikkat çekildi.

Raporda, Çin ve İtalya'dan gelen bilgilerin, virüsün son derece bulaşıcı, ciddi hastalıklara neden olduğunun tespit edilmesine rağmen, ilk haftalarda Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için çok az şey yapıldığınınaltı çizildi.

Ayrıca İngiltere'nin ilk koronavirüs karantinasının ertelenmesinin hata olduğu, pozitif vakaların tespiti ve temaslıların izlenmesindeki başarısızlıkların krizi daha da kötüleştirdiğine değinildi.
Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı Greg Clark'a, yapılan hatalardan kimin sorumlu olduğu sorulduğunda, herhangi bir demokraside politikacıların sorumlu olduğunu söyledi ancak herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

'Ülke tarihinin en etkili girişimlerinden biri'

Öte yandan raporda, Kovid-19 nedeniyle 150 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de aşılamadaki başarıya dikkat çekilerek bu çalışma, 'ülke tarihinin en etkili girişimlerinden biri' olarak nitelendirildi.
Bir hükümet sözcüsü, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Sangın boyunca bilim ve tıp uzmanları tarafından yönlendirildik. Hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmekten asla geri durmadık. Başbakan'ın (Boris Johnson) dediği gibi salgından ders almaya kararlıyız ve baharda tam bir kamu soruşturması düzenlemeyi taahhüt ediyoruz" ifadesini kullandı.

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