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İnternetten eşya satanları hedef aldılar! Sahte dekont gösterip aynı yalanı kullandılar

İnternetten eşya satanları hedef aldılar! Sahte dekont gösterip aynı yalanı kullandılar

İnternet üzerinden eşyalarını satanlarla iletişime geçerek, akşam saatlerinde buluşan dolandırıcıların, sahte dekont gösterip, 'Para sabah hesabına geçer' yalanıyla eşyaları aldığı belirlendi. Kocaeli polisi, 9 ilde aynı yöntemle dolandırıcılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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İnternet üzerinden eşyalarını satmak için ilan veren kişilerle iletişime geçen dolandırıcılık şüphelileri, ilan verenlerle akşam saatlerinde belirlenen yerlerde buluştu. Sahte dekont gösteren şüpheliler, saatin geç olması nedeniyle paranın, eşya satan kişinin hesabına geçmeyeceğini belirterek, 'Para sabah hesabına geçer' yalanıyla satılan eşyayı aldı. Sabah banka hesaplarını kontrol eden kişiler, paranın yatmadığını görünce dolandırıldıklarını anlayarak, şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin aynı yöntemle dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Şikayetçilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak araştırma yapan ekipler, şüphelilerin E.B., E.Y.S., O.G., M.M.K. ve B.A. olduğunu belirledi. Polisin, Sakarya ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlendi. Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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