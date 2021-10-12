Raşit Bağzıbağlı ailesi anne ve babası kimdir? Raşit Bağzıbağlı eşi kim evli mi?

Show TV ekranlarının yeni moda yarışması Bir Başka Güzel'in jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı oldu. Ünlü isimlere tasarladığı kıyafetlerle sık sık anılan Raşit Bağzıbağlı Londra'da dünyaya geldi ve 12 yaşında tasarımcı olmaya karar verdi. Özel hayatıyla da merak edilen Raşit Bağzıbağlı evli mi, eşi ya da sevgilisi var mı?

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Bir Başka Güzel yarışması ile yeniden Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşan ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Londra'da doğan Raşit Bağzıbağlı moda haftalarındaki başarısının yanı sıra ünlü sanatçılara yaptığı kıyafetler ile de çok konuşuluyor. 12 yaşında modacı olmaya karar veren Raşit Bağzıbağlı, New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. İşte Raşit Bağzıbağlı hakkında merak edilenler..

Kumaş konusunda büyük başarılara ulaşmış bir ailenin oğlu olan Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra ’ da dünyaya geldi. Kumaşlara olan merakı küçük yaşlarda başladı. 12 yaşındayken tasarımcı olmaya karar verdi. İçindeki tasarım yapma tutkusu, eğitimine bu şekilde yön vermesini sağladı. Okulu henüz bitmeden kendi koleksiyonunu çıkardı. 2007 yılında “ Couture ” koleksiyonuyla adını duyuran ve herkesi hayranlıklar içinde bırakan Raşit Bağzıbağlı tasarımcı olarak kariyerine ilk adımı attı.

Türkiye’de 2010 yılında yılın en iyi genç tasarımcısı ödülü almasının ardından, aynı yıl New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında memleketi KKTC’nin Polis üniformalarını tasarlayıp kurumsal kimlik logolarını ve amblemlerini hazırladı.

2014’de FTV Ödüllerinde YILIN MODA TASARIMCISI ödülünü aldı. Ardından Elidor Miss Turkey finalistlerin kostümlerini hazırladı.

2015 yılından itibaren İstanbul moda haftasında koleksiyonlarını sergilemeye devam ediyor.