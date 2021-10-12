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Hindistan'dan dehşete düşüren haber! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan'dan dehşete düşüren haber! Eşini öldürmek için kobra kiraladı

HİNDİSTAN’da bir adam, eşini öldürmek için kobra kiraladı. Kadın yılanın saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. Adamın eşini öldürmek için bir yıl önce de çıngıraklı yılanla aynı yöntemi denediğini belirlendi.

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Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde P. Sooraj (27), eşi Uthra’yı (25) uyurken üzerine zehirli kobra yılanı atarak öldürdü.  Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sooraj’ın nadir görülen bir yöntemi kullanması nedeniyle idam cezasına çarptırılması istendi. Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.

NTV'de yer alan habere göre yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020’de Sooraj’ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenildi.

Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara (yaklaşık 11 bin 700 TL) kiraladığı ve internette yılan ısırıklarıyla ilgili geniş bir araştırma yaptıktan sonra kadın uyurken üzerine fırlattığı öğrenildi. Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulundu.

Bölgede 15 yıldır yılan ısırmasına rastlanmadığını söyleyen adli makamlar, eşini öldüren adamın en ufak bir pişmanlık göstermediği ve en yüksek cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.

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