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Bilecik'te 2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı! Suçlamayı kabul etmedi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bilecik'te 2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı! Suçlamayı kabul etmedi

BİLECİK'te, 2 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan lise öğretmeni Taner Baştuğ (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kent merkezindeki lisede 2 kız öğrenci, bir süredir öğretmen Taner Baştuğ'un cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu hem rehber öğretmenlerine hem de ailelerine bildirdi.

Ailelerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Baştuğ, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Baştuğ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soruşturma başlatıldı

Taner Baştuğ, 'cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

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