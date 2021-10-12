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İzmir'de boş arazide insan vücudu parçaları bulundu

İzmir'de boş arazide insan vücudu parçaları bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde boş bir arazide, insana ait olduğu değerlendirilen vücut parçaları ve tıbbi atıklar bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi'nde bulunan, mermer atıklarının bulunduğu boş bir arazide meydana geldi.

Arazide insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölge ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bulunan vücut parçaları ile tıbbi malzemeler, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Torbalı Kaymakamlığı ise idari soruşturma başlattı.

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