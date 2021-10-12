Dildeki beyazlık neden olur evde nasıl geçer tedavisi

Düzensiz bakım nedeniyle dilde zaman zaman lekelenmeler meydana gelmektedir. Ağız içi bakımının yeteri kadar yapılmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan dil lekelenmeleri bir çok bakterinin birikmesine neden olmaktadır. İşte dildeki lekeleri geçirmek için 3 doğal yöntem...

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Beyaz dil hastalıkların göstergesi olabilir. Antik çağlardan beri dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmıştır. Dil bize, ağrının başlangıcından ve hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından önce bir sağlık sıkıntısı olabileceğini gösterir. Eski şifacılar, hastalığın tüm semptomları gitmiş olsa bile, dil sağlıklı görünmüyorsa hastanın tamamen iyileşmediğini düşünüyorlardı. Plak yeri, tedaviye ihtiyaç duyan organı kesin olarak belirlememizi sağlar.

Hindistan cevizi yağı... Hindistan cevizi yağı, ağızda biriken bakterileri öldüren antibakteriyel maddeler içerir. İstediğiniz sonucu alabilmek için kaliteli ve organik bir Hindistan cevizi yağı markasını tercih edin.

Malzemeler; 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı, yumuşak kıllı diş fırçası,

Nasıl hazırlanır? Sabah kalkar kalkmaz ağzınızı Hindistan cevizi yağıyla yıkayın. Dilinize özel ilgi gösterin ve 3 – 4 dakika boyunca fırçalayın. Soğuk suyla durulayın. Sonra her zamanki diş macununuzla dişlerinizi fırçalayın.

Aloe vera suyu... Aloe vera suyu mantar karşıtı, iltihap karşıtı ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Dilin yüzeyinde oluşan beyaz tabakayı nazikçe yok eder. Piyasada satılan hazır ürünler yerine yeni çıkarılmış, doğal aloe vera suyunu tercih etmenizi öneriyoruz. Ağzınızı yıkamak için iki yemek kaşığı aloe vera suyu kullanın. Ağzınızın tamamını yıkamak için gerektiği kadar zaman ayırın. Sonra her zamanki diş macununuzu kullanarak dişlerinizi fırçalayın.

Karbonat ve limon... Karbonat, dilinizin pH dengesini hızla nötr hale getirerek dil pası ile savaşmanıza yardımcı olan, ölü hücrelerden arındırıcı özellik taşıyan bir maddedir. Dengeli pH seviyesi sağlandığında bakterilerin yeniden üreme ve büyüme kapasiteleri azalır. Karbonatın etkisi bu açıdan önemlidir. Limon dilin iyileşmesine yardımcı olarak karbonatın etkisini tamamlar.

Malzemeler; 1 çay kaşığı karbonat, limon suyu

Nasıl hazırlanır? Macun kıvamında bir karışım oluşturmak için karbonatla limon suyunu karıştırın. Macunu diş fırçanıza sürün ve dilinizi yaklaşık iki dakika fırçalayın. Soğuk suyla yıkayın. Sonrasında her zaman kullandığınız diş macunuyla dişlerinizi fırçalayın.