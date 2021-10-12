Hobi olmaktan çıktı gelir kaynağı oldu restore ediyor dizi ve film setlerinin talebini karşılıyor

Bir ara fabrikada çalıştığını, 10 yıl önce ise işi bırakarak klasik otomobil restorasyonu için bir garaj kurduğunu anlatan Yapru, "Klasik otomobil tutkum çok ağır bastı, bir tamirhanem yoktu ve küçük yaşlarda kendi otomobilimi sokakta tamir etmeye başladım. Bu işten aşırı keyif alıyordum ve bu işi yapmaya karar verdim." dedi.