BIST 1.421
DOLAR 9,02
EURO 10,41
ALTIN 510,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Bursa'da korkunç kaza! Tomrukla kamyon arasında sıkıştı: Bacağı koptu

Bursa'da korkunç kaza! Tomrukla kamyon arasında sıkıştı: Bacağı koptu

BURSA'da meydana gelen olayda, düşen tomruk ile kamyon arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Bekir Tetik (52), 16 KFB 89 plakalı tomruk yüklü kamyonu sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yeri önüne çekti. Kamyonun dorsesine çıkan sürücü, tomruklara bağlı halatı sökmeye çalıştığı sırada yerinden oynayan tomrukla beraber aşağıya düştü. Sol bacağı tomruk ile kamyon arasına sıkışan sürücüyü gören esnaf, durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine itfaiye arama kurtarma, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağı koptuğu öğrenilen sürücü kurtarılırken, 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen yaralı, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dildeki beyazlık neden olur evde nasıl geçer tedavisi
Dildeki beyazlık neden olur evde nasıl geçer tedavisi
İngiltere'den Covid 19'un ilk haftaları için çok konuşulacak rapor
İngiltere'den Covid 19'un ilk haftaları için çok konuşulacak rapor
İnternetten eşya satanları hedef aldılar! Sahte dekont gösterip aynı yalanı kullandılar
İnternetten eşya satanları hedef aldılar! Sahte dekont gösterip aynı yalanı kullandılar
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "siyasi cinayetler" iddiasını değerlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "siyasi cinayetler" iddiasını değerlendirdi
Şeytanın bile aklına gelmez! İstanbul'da taksicinin 400 dolar bahanesi 'yok artık' dedirtti
Şeytanın bile aklına gelmez! İstanbul'da taksicinin 400 dolar bahanesi 'yok artık' dedirtti
Hindistan'dan dehşete düşüren haber! Eşini öldürmek için kobra kiraladı
Hindistan'dan dehşete düşüren haber! Eşini öldürmek için kobra kiraladı
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da salgında yeni rekor! Son 24 saatte 973 kişi hayatını kaybetti
Kırklareli'de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi
Kırklareli'de feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi
Raşit Bağzıbağlı kimdir nereli kaç yaşında? Raşit Bağzıbağlı evli mi?
Raşit Bağzıbağlı kimdir nereli kaç yaşında? Raşit Bağzıbağlı evli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de teklif: Türkiye olarak talibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de teklif: Türkiye olarak talibiz