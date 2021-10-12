Afyon'daki 5 öğrencinin öldüğü feci kazada korkunç iddia! iple bağlamışlar
AFYONKARAHİSAR'daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.
AFYONKARAHİSAR'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü 5 öğrencinin de yaralandığı kazada, sürücü Adalettin Şen (53), 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.
Kaza, dün sabah İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana geldi. Köyden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götürmek için yola çıkan Adalettin Şen yönetimindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada öğrencilerden İsmail Eser (11) ve kardeşi Nisa Eser (14) ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, yaralanan Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Arda Demirel ve Yağmur Duran ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü. Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.
İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi. Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.