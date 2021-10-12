İstanbul'da mağaza müdürü genç kadının kabusu oldu: Psikolojik olarak sorunluydu

İSTANBUL’da bir market zincirinde görev yapan mağaza müdürü Bahadır Ö., reyon görevlisi olan 25 yaşındaki Gamze Ç.ye kabusu yaşattı.

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İstanbul’da bir market zincirinde reyon görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Gamze Ç. mağaza müdürü Bahadır Ö.’nün gözüne kola şişesi fırlattığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Gamze Ç. avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Bahadır Ö.’nün çalıştığı süre boyunca hakaret, tehdit ve rahatsız edici tavırlarda bulunduğunu söyledi.



Verilen dilekçede, Gamze Ç.’nin maddi açıdan zor durumda olduğunu bilen Bahadır Ö.’nün işten ayrılamayacağını bildiği için sürekli kötü muameleye devam ettiği iddia edildi. Yine dilekçede Bahadır Ö.’nün reyon dizimi sırasında Gamze Ö.’ye sinirlenerek önce hakaret ettiği sonrasında ise kutu kola şişesini yüzüne fırlattığı anlatıldı. Olay anına ilişkin kamera görüntülerini de savcılığa sunan avukat dilekçede, “Sunulan kamera kaydı incelendiğinde müvekkilin sakin bir şekilde durduğu ve fakat şüphelinin agresif tavırlar sergileyerek kasti olarak fiili gerçekleştirdiği net bir şekilde anlaşılacaktır” denildi.



"Psikolojik olarak sorunluydu"

Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Bahadır Ö., market zincirinde 9 yıldır çalıştığını, 7 yıldır da mağaza müdürü olduğunu söyledi. Gamze Ç.’nin işe girdiğinden beri sürekli ailesiyle sorun yaşadığını anlatan Ö., “Psikolojik olarak sorunluydu. Sürekli bu konulardan bahsettiği için biliyorum. Sorun yaşadığı için biz de yanında olmaya çalışıyorduk” dedi.



"Hemen gidip özür diledim"

Hakaret ve tehdit suçlamalarını kabul etmeyen Bahadır Ö., “Olay günü Gamze bir müşteri ile sorun yaşadı. Arkalarından sürekli küfür ediyordu. 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklara küfür edince sinirlendim. Bir anda elimde olan kola şişesini fırlattım. Ancak kafasına bilerek atmadım. Sinirle neresine gideceğini düşünemedim. Yaptığımı fark edip hemen gidip özür diledim” dedi.



Hapis cezası istendi

Milliyet'in haberine göre suçlamaların asılsız olduğunu söyleyen Ö., “Benim tek hatam sinirle şişe fırlatmam, ondan da hemen pişman oldum. Onun dışındakiler tamamen iftiradır” dedi. Alınan ifadelerin ardından soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Bahadır Ö. hakkında, “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.