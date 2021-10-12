Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de teklif: Türkiye olarak talibiz

G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne online konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelere bir teklifte bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 bünyesinde Afganistan için çalışma grubu teklifinde bulundu: "G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.

Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkileneceği kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.