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Suriye Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye Irak sınırında İran destekli teröristlere hava saldırısı yapıldı

SURİYE'de Irak sınırına yakın Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi.

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SURİYE'de Irak sınırına yakın Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait 3 askeri nokta hava saldırısıyla hedef alındı.

Hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen SİHA'larla yapılan saldırılar sonucunda 7 patlama sesi duyuldu.

Bölgedeki kaynaklar patlama sesinden önce uzun bir süre uçuş gerçekleştiren SİHA motorunun sesinin duyduğunu belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Hava saldırılarından yaklaşık yarım saat önce terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Haseke iline bağlı Şeddadi beldesindeki gaz sahasına roket saldırısı düzenlenmesi dikkati çekti. Saldırıda 3 araç yandı.

Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızlarının El Bukemal ilçesindeki üssüne 14 Haziran'da ve 3 aracına 15 Eylül’de hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlenmişti. İki saldırıda 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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