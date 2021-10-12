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İstifa eden Pentagon yetkilisi: ABD'nin Çin karşısında şansı yok

İstifa eden Pentagon yetkilisi: ABD'nin Çin karşısında şansı yok

Geçtiğimiz hafta istifa eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Nicolas Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlediğini ve Çin karşısında şansının olmadığını söyledi. Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, "Çin, gelecekte dünyayı domine edecek" dedi.

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Son zamanlarda teknoloji konusunda ABD ile Çin arasında büyük bir rekabet var. Özellikle yapay zeka ve uzay teknolojileri alanında öne çıkan Çin, ABD'de endişelere neden oluyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçtiğimiz hafta istifa etmişti. Financial Times gazetesine konuşan Chaillan, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söyledi ve "Çin'in ABD'yi geçmesini izlemeye dayanamam" dedi.

Chaillan'a göre Çin, yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı. Bu nedenle ülkenin gelecekte küresel düzeyde hakimiyet kurması çok olası.

"Çin ile rekabet edemeyecek konumda olacağız"

Chaillan, ABD'nin Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli" ifadelerini kullandı.

"Çin dünyayı domine edecek"

Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, "Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde ABD'nin siber savunması neredeyse anaokulu düzeyinde" şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu, kongrenin talebi üzerine hazırladığı raporda Çin'in 10 yıl içinde ABD'yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süper gücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

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