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Merakla beklenen özellik yayınlandı! Twitter Instagram'dan kopyaladı

Merakla beklenen özellik yayınlandı! Twitter Instagram'dan kopyaladı

Twitter, kullanıcıların istenmeyen takipçileri profilden uzak tutma işlemini kolaylaştırmak için "takipçi çıkarma" özelliğini yayınladı.

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız "takipçi çıkarma" özelliğini kullanıma sundu. Şimdiye kadar kullanıcılar, kendisini takip etmesini istemedikleri diğer kullanıcıları engellemek zorunda kalıyordu. Yeni özellikle birlikte Twiter, engelleme yolundan farklı olarak "takipçi çıkarmaya" izin veriyor.

Dileyen kullanıcılar, kendisini takip etmesini istemeyen diğer kullanıcıları takip listesinden çıkarabiliyor. Twitter için yeni olan bu özellik diğer platformlarda yıllardır kullanılıyor. Örneğin Instagram kullanırken bir takipçinizi çıkarabileceğiniz bir seçenek var. Facebook'ta ise bir kişiyi arkadaşlıktan çıkarmanız yeterli.


Takipçi çıkarma işlemi nasıl yapılıyor?
Şu anda yalnızca Twitter web sürümünde geçerli yeni özelliği kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:
1- Twitter profilinize girin.
2- Takipçi sayınızın olduğu bölüme tıklayın.
3- Karşınıza sizi takip edenlerin listesi çıkacak.
4- Hemen sağdaki üç noktalı menüye tıklayın.
5- "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğine tıklayın.

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