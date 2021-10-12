Doğu Afrika ülkesi Ruanda da Türk SİHA'larına talip oldu

TÜRKİYE'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'lar bir ülkenin daha radarına girdi. Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın BAYKAR ile müzakerelere başladığı ve 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı açıklandı.

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Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı SİHA'lar şimdi de Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın radarına girdi.

Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.