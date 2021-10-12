BIST 1.416
DOLAR 9,04
EURO 10,45
ALTIN 513,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Doğu Afrika ülkesi Ruanda da Türk SİHA'larına talip oldu

Doğu Afrika ülkesi Ruanda da Türk SİHA'larına talip oldu

TÜRKİYE'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA'lar bir ülkenin daha radarına girdi. Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın BAYKAR ile müzakerelere başladığı ve 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı açıklandı.

Abone ol

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı SİHA'lar şimdi de Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın radarına girdi.

Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs aşısının kalp spazmı yaptığı iddiası çürüdü
Koronavirüs aşısının kalp spazmı yaptığı iddiası çürüdü
Merakla beklenen özellik yayınlandı! Twitter Instagram'dan kopyaladı
Merakla beklenen özellik yayınlandı! Twitter Instagram'dan kopyaladı
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor! 239 milyondan fazla kişiye bulaştı
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor! 239 milyondan fazla kişiye bulaştı
18 ayda 8 bin doktor istifa etti! TTB'den sağlıkta kaos uyarısı
18 ayda 8 bin doktor istifa etti! TTB'den sağlıkta kaos uyarısı
ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!
ABD Ankara Büyülelçiliği'nden Türkiye'ye taziye! PKK/YPG'nin ise hiç adı geçmedi!
Edirne'de sel kabusu! Halk belediyeye isyan etti: Venedik gibi su geliyor
Edirne'de sel kabusu! Halk belediyeye isyan etti: Venedik gibi su geliyor
Yalova'nın Altınova ilçesinde Helenistik döneme ait bulgulara rastlandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde Helenistik döneme ait bulgulara rastlandı
İzmirliler bu tarihe dikkat! Grev kararı alındı: Tramvay metro kontak kapatıyor
İzmirliler bu tarihe dikkat! Grev kararı alındı: Tramvay metro kontak kapatıyor
ABD'de Covid geçiren kişinin aşı olmama davası tartışma yarattı! Kim haklı bu konuşuluyor!
ABD'de Covid geçiren kişinin aşı olmama davası tartışma yarattı! Kim haklı bu konuşuluyor!
Bir Başka Güzel jürisi Bige Daruga Çalışkan kimdir ne iş yapıyor?
Bir Başka Güzel jürisi Bige Daruga Çalışkan kimdir ne iş yapıyor?